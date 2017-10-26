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«التخصصات الصحية» تعتمد أول برنامج «دكتور علاج طبيعي»

«التخصصات الصحية» تعتمد أول برنامج «دكتور علاج طبيعي»
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أول برنامج دكتور علاج طبيعي”Physical Therapy Doctor” الذي تقدمت به جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للعلاج الطبيعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعميد كلية التأهيل الطبي بجامعة طيبة الدكتور عبد الله بن محمد الشنقيطي، أن اللجنة اعتمدت البرنامج بعد توفر كامل المعايير ومتطلبات الهيئة للاعتماد من حيث المحتوى العلمي وجاهزية أماكن التدريب للطالبات الملتحقين بالبرنامج، مضيفاً أن درجة دكتور علاج طبيعي”DPT” هي درجة علميه مهنية يحصل عليها الخريج من الجامعات السعودية تؤهله للعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة مدتها هي 6 سنوات، إضافة إلى سنة امتياز “تدريب سريري” يحصل فيها المتخرج على لقب دكتور علاج طبيعي.

وحث الدكتور الشنقيطي الجامعات السعودية لاستحداث برامج من هذا النوع تماشياً مع التطور التي تشهده مهنة العلاج الطبيعي على مستوى العالم كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، حيث ألغت الكثير من الجامعات العالمية درجة البكالوريوس بشكل ملحوظ لتطوير هذه المهن لما لها من أهمية كونها تتعلق بصحة المريض وقامت بتطويرها في مجال التشخيص والعلاج وكذلك الوقاية من الأمراض، موصياً باعتماد برامج التجسير لتحويل حملة البكالوريوس في العلاج الطبيعي في المملكة إلى برنامج دكتور علاج طبيعي وأن تصنف وزارة الخدمة المدنية هذا البرنامج بما يتفق مع التطور الملحوظ .

من جانب آخر أكد الدكتور الشنقيطي أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في اللجنة العلمية للعلاج الطبيعي تعكف حالياً لاعتماد برامج في الزمالة السعودية للعلاج الطبيعي في تخصصات دقيقة “شهادة الاختصاص السعودية” متعددة في مجال العلاج الطبيعي للعظام والأعصاب وكذلك الأطفال مما سيسهم في تطوير البرامج السريرية الإكلينيكية وتقديم خدمات متميزة للمرضى.

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