تركيا والعراق تتفقان على فتح معبر حدودي جديد

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، اليوم، أن بلاده اتفقت مع الحكومة العراقية على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين.

وقال توفنكجي، في تصريح لوكالة أناضول التركية للأنباء، إن ثمة رغبةً من الجانب العراقي في فتح معبر جديد بين البلدين، مضيفاً أنه سيتم افتتاح معبر (أوفا كوي) بمدينة (شيرناق) جنوب شرق تركيا بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال أمس الأربعاء: إن صلاحية إدارة المعابر الحدودية بين بلاده والعراق وتشغيلها أمر يعود للحكومة المركزية في بغداد.