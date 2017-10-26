4 مناطق مُعرَّضة للاختفاء في العالم (صور)

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن العالم في الـ100 عام المقبلة معرض لأحداث كبيرة بسبب التغيُّر المناخي وارتفاع التلوث البيئي والتجارب البشرية التي أفسدت الحياة الطبيعية، فيما يتوقع أن تتعرض أماكن للاختفاء نهائياً من الأرض؛ نظراً للأسباب السابقة.

فيما يلي نستعرض أشهر 4 مناطق في العالم معرضة للاختفاء:

1- جبال الألب: لن تختفي جبال الألب بالطبع، ولكن بسبب الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم الآن قد تخسر هذه الجبال أنهارها الجليدية الشهيرة، فيما حدد العلماء الموعد المحتمل خلال 40 عاماً.

2- البندقية في إيطاليا: تشير تقارير إلى أن مدينة فينيسيا الإيطالية المعروفة بـ”البندقية” آخذة في الغرق منذ فترة طويلة، بسبب ارتفاع سطح البحر، فيما رجح علماء أن تغرق المدينة بعد 70 عاماً تقريباً.

3- جزر المالديف: 80% من جزر هذه البلد، لا يرتفع سوى متر واحد عن مستوى سطح البحر ما ينذر بتعرضها المحتوم للغرق، فيما توقع علماء أن يحدث هذا خلال الـ100 عام المقبلة.

4- غابات مدغشقر: تتعرض هذه الغابات التي تحتوي على حيوانات نادرة كالليمور للتدمير نتيجة عمليات الصيد الجائر والاحتطاب وحرق الأشجار، فيما أكد علماء أنه إذا لم يتم التدخل الدولي لإنقاذها سوف تختفي خلال 35 عاماً.