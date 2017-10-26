كيفية كتابة الأوامر في «سيري» بنظام «iOS 11»

تواصل – فريق التحرير:

يُعتبر SIRI واحداً من المساعدين الشخصيين الأكثر شعبية، بما في ذلك مساعد جوجل، وكورتانا، وهو الذي يتم تدريبه للاستجابة للأوامر الصوتية، وهذه طريقة سريعة للتفاعل مع هاتف IPHONE دون لمسه.

وأحياناً قد لا يعمل الأمر الصوتي مع جميع الأنظمة، إذ إن مساعد جوجل لا يسمح لك إلا بإدخال أوامر نصية، إذا كان لديك هاتف “آيفون” وعليه نظام تشغيل “IOS 11” فيُمكن الآن كتابة الأوامر إلى “سيري”.

وشرح حساب “عالم آبل” المهتم بالشؤون التقنية على “تويتر” الطريقة، كالآتي:

1- افتح تطبيق الإعدادات من ثم اذهب إلى GENERAL وبعد ذلك ACCESSIBILITY.

2- من واجهة SIRI قم بتفعيل TYPE TO SIRI.

وفي المرة القادمة عند الضغط على زر HOME لاستدعاء “سيري” فستظهر لك لوحة مفاتيح مُضمنة داخل “سيري” إلى جانب الأوامر الصوتية.

يشار إلى أن “سيري” لا يشتمل على لغات مُعينة، لكنه يدعم اللغة العربية، وتعد ميزة كتابة الأوامر هذه مخصصة للأشخاص الذين لديهم مشكلة في صعوبة التحدث.