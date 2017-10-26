4 أسباب تفسر سبب حدوث «الإغماء المفاجئ»

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“الإغماء” هو أحد الحالات التي يحدث فيها أن يفقد الشخص وعيه لفترة من الزمن، والتي تكون قصيرةً في العادة، وذلك لنقص وصول الدم إلى الدماغ، فيسقط فيها المريض على الأرض مع ضعف عضلات الجسم وعدم القدرة على التحرك نهائياً.

ولا يعي المُغمى عليه لما يحصل حوله لفترة من الزمن قبل استعادته لوعيه، وقد يكون الإغماء مسبوقاً بإنذارات تشير للمريض بأنه على وشك فقدان وعيه كالدوخة التي تسبق الإغماء في كثير من الأحيان، والغثيان وعدم وضوح الرؤية.

وفي هذا الصدد، حدَّد الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أربعة أسباب لحدوث حالات الإغماء المفاجئ، والتي تعد شائعة، ولكن يجهل الكثيرون أسبابها.

الأسباب الأربعة:

1- الجلطة الرئوية.

2- الجلطة القلبية.

3- توقُّف القلب أكثر من ثلاث ثوانٍ.

4- نوع معين من جلطات الدماغ.