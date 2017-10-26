تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بسكين في السليل

تواصل – واس

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر بسكين في محافظة السليل بمنطقة الرياض.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى …) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / شيبان بن عبدالله بن شيبان آل سويلم الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / ناصر بن عبدالله بن بخيت آل بخيت الدوسري، وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شيبان بن عبدالله بن شيبان آل سويلم الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 6 / 2 / 1439هـ بمحافظة السليل بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.