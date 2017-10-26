شاهد.. لقطات من إعصار «لان» في اليابان

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لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
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