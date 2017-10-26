موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

التعليم: إلغاء «نظام فارس» غير صحيح

التعليم: إلغاء «نظام فارس» غير صحيح

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج «فطن» وحل الهيكل التنظيمي

وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج «فطن» وحل الهيكل التنظيمي

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي
0

تواصل – فريق التحرير:

يبدأ غداً في العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة الطلب المسبق على هاتف “آبل” الجديد من الجيل العاشر “آيفون X” والذي يترقبه الملايين حول العالم.

ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف رسمياً -بحسب بيان رسمي لشركة “آبل” على موقعها الإلكتروني- يوم (3 نوفمبر) المقبل في 55 دولة في ذات الوقت منها المملكة والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وسيباع الهاتف بسعر (999 دولاراً) أي ما يعادل (3647 ريالاً سعودياً – 302 دينار كويتي – 3638 ريالاً قطرياً – 3670 درهماً إماراتياً – 377 ديناراً بحرينياً).

وكان عدد من شركات الاتصالات في المملكة، أعلنت مؤخراً فتح باب الطلب المسبق لحجز هواتف “آيفون X”، فضلاً عن إمكانية البيع بنظام “التقسيط”، فيما تتيح “آبل” لعملائها إمكانية تغيير هواتفهم القديمة بالهاتف الجديد مع دفع الفرق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تطالب بالتحقيق في مجازر إيران ضد آلاف السجناء السياسيين

المملكة تطالب بالتحقيق في مجازر إيران ضد آلاف السجناء السياسيين

«العاتي»: المملكة تعمل على تحويل العراق إلى ولي حميم (فيديو)

«العاتي»: المملكة تعمل على تحويل العراق إلى ولي حميم (فيديو)

هذا اللون لـ«آيفون X» الأكثر طلباً بين المستخدمين

هذا اللون لـ«آيفون X» الأكثر طلباً بين المستخدمين

المملكة تؤكد: حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

المملكة تؤكد: حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>