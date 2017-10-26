موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

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يبدأ غداً في العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة الطلب المسبق على هاتف “آبل” الجديد من الجيل العاشر “آيفون X” والذي يترقبه الملايين حول العالم.

ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف رسمياً -بحسب بيان رسمي لشركة “آبل” على موقعها الإلكتروني- يوم (3 نوفمبر) المقبل في 55 دولة في ذات الوقت منها المملكة والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وسيباع الهاتف بسعر (999 دولاراً) أي ما يعادل (3647 ريالاً سعودياً – 302 دينار كويتي – 3638 ريالاً قطرياً – 3670 درهماً إماراتياً – 377 ديناراً بحرينياً).

وكان عدد من شركات الاتصالات في المملكة، أعلنت مؤخراً فتح باب الطلب المسبق لحجز هواتف “آيفون X”، فضلاً عن إمكانية البيع بنظام “التقسيط”، فيما تتيح “آبل” لعملائها إمكانية تغيير هواتفهم القديمة بالهاتف الجديد مع دفع الفرق.