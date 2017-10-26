ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

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تواصل – الرياض:

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن طرح “أرامكو” يمضي قدما صوب التنفيذ في 2018، وأن تفاصيل الطرح مازالت قيد البحث، فيما أشار إلى أن تقييم “أرامكو” قد يصل إلى أكثر من تريليوني دولار.

وقال ولي العهد في مقابلة مع رويترز “أعلم أن جدلا كبيرا ثار بخصوص هذا الموضوع لكن الصواب في نهاية الأمر هو ما سيقرره المستثمر. لا ريب أن أكبر طرح أولي في العالم يجب أن ترافقه الشائعات.

“أرامكو ستثبت جدارتها على أرض الواقع يوم الطرح الأولي. في الحقيقة عندما تكلمت عن التقييم قلت حوالي تريليوني دولار وهو قد يزيد على تريليوني دولار”.

واستبعد ولي العهد تأثر ثقة المستثمرين قبيل طرح أرامكو بالأزمة السياسية مع قطر قائلا “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا.”

وقال الأمير محمد بن سلمان عندما سئل إن كانت المملكة ستدعم تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الحالي في مارس 2018″ نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها، لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب. “أعتقد الآن أن سوق النفط (استوعبت) معروض النفط الصخري والآن نستعيد زمام الأمور مجددا”.

وبشأن ملف الأزمة اليمنية قال الأمير محمد بن سلمان إن حرب المملكة في اليمن ستستمر لمنع حركة الحوثي المسلحة من التحول إلى جماعة حزب الله أخرى على الحدود الجنوبية للسعودية. وأضاف “سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله لأن اليمن أشد خطورة من لبنان”.

وأوضح ولي العهد إن موقع اليمن مهم إذ أنه “مطل على باب المندب ومن ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف عشرة في المئة من التجارة العالمية، هذه هي الأزمة”.

وأفصح الأمير محمد بن سلمان لرويترز خلال المقابلة التي أجريت معه مساء الأربعاء عن أن المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وأضاف “أول مدينة رأسمالية في العالم… هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة”.

واستطرد قائلا: “بلا شك سيتم طرح (نيوم) في الأسواق في نهاية المطاف. أول منطقة تطرح في الأسواق العامة. يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك (في الأسواق)”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان “لن تدرج في الأسواق حتى تختمر الفكرة بشكل كاف. قد يكون (الإدراج) بعد 2030، وقد يكون قبل ذلك، لكن الفكرة والاستراتيجية أن يتم طرحها (نيوم) في نهاية المطاف”.

وذكر ولي العهد أن اسم المدينة (نيوم) (Neom) مشتق من كلمة (Neo) التي تعني “جديد” وحرف الميم أول حرف من كلمة “مستقبل”.

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