ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

تواصل – الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أن حرب اليمن ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة.

وأضاف في تصريحات لسموه لوكالة “رويترز”: “مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً”، واستبعد تأثير أزمة قطر على الثقة الاستثمارية .

وأكد ولي العهد أن شركة “أرامكو” ستثبت نفسها على أرض الواقع، في يوم الطرح الأولي رغم تقارير بأن التقييم قد يقل عن تريليوني دولار، وقال : تقييم أرامكو قد يصل إلى أكثر من تريليوني دولار

وقال ولي العهد إن المملكة ملتزمة بالعمل مع جميع منتجي النفط لتحقيق توازن العرض والطلب بسوق النفط.