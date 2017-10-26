«لغز» نهاية برنامج «فطن».. قرارات تعيين القيادات تنتهي بإعفاءات بعد ساعات

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تواصل – الرياض

بعد سلسة من القرارات، تكليفات وتعيينات وإقالات، قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وقف الخطة التشغيلية لبرنامج “فطن”، وحل الهيكل التنظيمي للبرنامج، ووجه الشكر لجميع العاملين في الميدان خلال عملهم بالفترة الماضية، دون بيان حيثيات القرار، وهل سيكون هناك بدلاً للبرنامج، وهل ثبت فشله أم كانت إنجازاته محدودة، أم لم يقوم بالدور الذي قام من أجله؟

والبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فطن)، برنامج أطلقته وزارة التعليم، لتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، ومن خلال خطته الاستراتيجية، والتدريبية، والإعلامية، يسعى أن يكون الأول وقائياً محلياً وإقليمياً.

وتمثلت أهداف البرنامج في السعي للإسهام في التحصين النفسي للطلاب والطالبات، من خلال ما يقدمه البرنامج، لوقايتهم من آفة المخدرات والسلوكيات الخطرة، والأفكار المنحرفة.

كما تمثلت أهدافه أيضاً في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية، في إطار تعاليم الدين الإسلامي وتكوين فرق تطوعية ومساهمة لدعم تنفيذ البرنامج.

برنامج “فطن” أطلقته وزارة التعليم قبل عامين، استهدف وقاية النشء على النطاق المحلي والإقليمي، بتعاون وزارة التعليم مع خمس جهات مختلفة، واستلهم اسم البرنامج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن كيس فطن)، ومصطلح “فطن” دلالة على الذكاء والوعي والنباهة، وحُسن الإدراك والتصرف، والقدرة على تمييز الخير من الشر.

في ظل غياب حيثيات قرار الوزارة بوقف البرنامج، وتوجيه الوزير بوقف خطته التشغيلية، وما سبق ذلك من تضارب في القرارات حول البرنامج، فتح المجال أما اجتهادات لبعض الكتاب والإعلاميين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامي صالح السعيد اتهم البرنامج منذ إطلاقه بأنه “يساعد على الغباء، وتسليم العقل، والاستغفال، وضعف الإدراك ورعونة التصرف”، وقال “ما يتبين بعد مراجعة سطحية لسجلات مشرفي البرنامج وأقاويلهم، وما تخطه أقلامهم، وكذلك كثير من سفراء البرنامج ومحاضريه؛ الأمر الذي يضع علامات تعجب واستفهام على طريقة اختيارهم؛ مما يتعارض مع أهداف ورسالة ورؤى البرنامج الوطني الرائد.”

ومنذ أقل من أسبوعين صدرت قرارات متتالية بإعفاء عدد كبير من قيادات البرنامج، ووقف جميع برامجه ودوراته ومحاضراته وفعالياته.

فقد تم إقالة مدير البرنامج وتكليف الدكتورة هدى الحمود لقيادة البرنامج، والتي لم تستمر في منصبها سوى يوم واحد فقط، لتتم إقالتها وتعيين الدكتور سعد المشوح بدلاً منها.

وبعد يوم واحد من تولي “المشوح” قيادة البرنامج، بدأ في إصدار قرارات الإعفاء للمشرفين على البرنامج في المحافظات والمناطق، وشملت القرارات إعفاء كل من: حماد أحمد المباركي المنسق الإعلامي للبرنامج في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، ماجد عبدالله المغامسي مشرف فطن في إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، سالم الشويقي مشرف فطن بمكتب التعليم في محافظة الخفجي، عبداللطيف عمر مدخلي مشرف فطن في إدارة تعليم جازان، علي حسين علامي المنسق الإعلامي لبرنامج فطن في محافظة صبيا، هيفاء الأمير مشرف عام فطن في إدارة تعليم الرياض، عبدالرحمن الحربي مشرف عام فطن في إدارة تعليم الزلفي، غانم الشمري مشرف عام فطن في إدارة تعليم حائل،

كما أصدر مدير عام البرنامج قراراً بإيقاف جميع الدورات والبرامج والمحاضرات وورش العمل التي لم يصرح لها رسمياً من إدارة البرنامج أو الوزارة.

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