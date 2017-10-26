للمرضعات.. لا تتجاوزي هذه الكمية من «الكافيين» في اليوم (إنفوجراف)

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“الكافيين” هو الاسم المرتبط في أذهاننا بالمنبهات، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وهذه المشروبات هي أكثر المصادر الغنية بهِ، وهو مادة منبهة تنشط الجهاز العصبي في الجسم بشكلٍ مؤقت.

ويؤثر “الكافيين” بشكلٍ سلبي على النساء المرضعات، ويضر الأطفال الرضع، إذا تناولت المرأة المرضع كميةً من الكافيين بشكلٍ يومي، لذا من المهم جداً للنساء المرضعات تجنُّب المنبهات خلال هذه الفترة، وأهمها الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يحدد الكمية التي يجب على المرأة المرضع أن لا تتجاوزها في اليوم الواحد وهي 300 ملجرام، وينصح بتجنُّب بعض المشروبات والتعويض بأخرى.

مشروبات يجب تجنبها:

1- مشروبات الطاقة.

2- المشروبات الغازية.

3- الشوكولاته.

4 – القهوة.

بدائل لمشروبات خالية من “الكافيين”:

1- شاي الأعشاب (يانسون – نعناع – بابونج).

2- المياه المعدنية.

3- قهوة وشاي خالية من الكافيين.

4- عصائر طبيعية طازجة.