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تغريم بريطانيين حاولا تخريب طائرة «تايفون» قبل تسليمها إلى المملكة

تغريم بريطانيين حاولا تخريب طائرة «تايفون» قبل تسليمها إلى المملكة
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تواصل- وكالات:

غرَّمت محكمة بريطانية، شخصين تعمدا تخريب ممتلكات الدولة وممتلكات الآخرين، بعد محاولتهما تخريب طائرة “تايفون”، صنعت لترسل إلى المملكة.

وقال موقع “مورنج ستار” إن محكمة بريطانية اتهمت ناشطين بريطانيين بتعمد إلحاق ضرر جنائي في ممتلكات الحكومة، وممتلكات الآخرين، عقب ضبطهما متلبسين بمحاولة تخريب طائرة تايفون جديدة كانت شركة “أنظمة بي آي إي” تستعد لتسليمها إلى السعودية.

وأوضح الموقع أن “سام والتون”، عضو بأحد الجماعات النصرانية المتطرفة، و”دانيال ودهاوس”، واعظ لدى جماعة الميثوديين المعروفة بأنظمتها الصارمة، تم ضبطهما أثناء محاولتهما تخريب طائرة “تايفون” قتالية كانت شركة “أنظمة بي آي إي” تحتفظ بها داخل إحدى المواقع التابعة لها بقرية “وارتن” التابعة لمدينة لانكشير البريطانية.

وقال الموقع إن المتهمين قاما باجتياز الأسوار دون الحصول على إذن واقتحما الباب الخاص بالمخزن الذي تم وضع الطائرة بداخله عنوة إلا أن الأمن قام باعتقالهما قبل أن يصلا للطائرة.

وغرمت المحكمة البريطانية، المتهمين 1000 جنيه إسترليني كتعويض للأضرار التي لحقت بسور الشركة وباب المخزن؛ نظرا لأنهما لم يتمكنا من الوصول للطائرة ولم يتمكنا من إلحاق أي أضرار تخريبية بها.

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