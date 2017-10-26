الطريقة المثالية للتخلص من البثور 

تواصل – وكالات:

نشر موقع “Business Insider”، توجيهات طبيبة الأمراض الجلدية إيرين غيلبيرت من نيويورك، حول الطريقة الصحيحة للتخلص من البثور في المنزل.

ووفقا لما قالته الطبيبة، فإن محاولة إزالة البثور وحب الشباب في ظروف منزلية، يمكن أن تؤدي إلى تلف في الجلد أو ظهور ندبات أو الإصابة بعدوى جلدية.

ونصحت غيلبيرت بتبريد الجلد للحد من هذه المخاطر، عن طريق لف قطعة ثلج بورقة، أو استخدام شريحة مبردة من الخيار، واستخدام مرهم مضاد للبكتيريا إذا كان هناك احمرار في المنطقة الجلدية المصابة بالبثور.

والأهم من كل هذا وذاك تنصح الطبيبة بترك البثور وعدم لمسها، والانتظار لتختفي من تلقاء نفسها وعدم التدخل للتخلص منها، لما في ذلك من أضرار على الجلد.