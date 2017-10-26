بالأسماء.. اعتماد المجالس المهنية للأطباء والممرضين

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بحث المجلس التنفيذي للممارسة المهنية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، سبل تطوير الممارسة المهنية لرفع كفاءة القطاع الصحي وما أتخذ من خطوات عملية خلال الفترة الماضية، مشدداً على أهمية تحقيق أهداف الهيئة في خدمة الممارس الصحي وتطوير مهارته.

وأقر الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده في مقر الهيئة مؤخراً، ترشيح الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي رئيساً للمجلس المهني للصيادلة.

كما اعتمد المجلس تشكيل المجلس المهني للأطباء بعد موافقة مراجعهم، برئاسة الدكتور نوفل الجريان وعضوية كل من الدكتور ثامر العوهلي، والدكتور عبدالله قطان، والدكتور فهد السحيم، والدكتور عبدالرحمن القحطاني، والدكتور أحمد بن أحمد، والدكتور أحمد الفارس.

وأقر المجلس تشكيل المجلس المهني لأطباء الأسنان برئاسة الدكتورة ريم الضلعان وعضوية، الدكتور سعد المنيع، والدكتور هلال سنبل، والدكتور محمد العبيداء، والدكتور محمد البلوي، والدكتور فيصل السحيم، والدكتور فتن العوفي.

واعتمد تشكيل المجلس، المجلس المهني للممرضين برئاسة نبيهه طاشكندي، وعضوية آمال البرناوي، والدكتورة زينة خوري، وميساء عبدالوهاب مظهر وشوقي معكفي، وسلمى المولد.

وقد حث الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبدة الأعضاء المرشحين على بذل كل ما من شأنه الرقي والتطور للممارسة المهنية في القطاع الصحي بالمملكة مشيداً بخبرات ومهنية اعضاء المجالس المهنية التي ستضيف بإذن الله تعالى لعمل هذه المجالس إيجاباً.