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«العمل» تودِع 499 مليون ريال لـ35 ألف مستفيد ضمان
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأول الثلاثاء، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 499.987.860 ريالاً، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.987 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذي يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

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