السوق المالية: تعديل سجلات الأوامر لاستيعاب طرح أرامكو محليًا

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة السوق المالية، اليوم، عن إجراءاتها لتعديل تعليمات سجل الأوامر لاستيعاب طرح أرامكو للتداول في السوق المحلية.

وقال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، إن الهيئة استغلت فرصة طرح أرامكو والطروحات المتوقعة القادمة لتجربة الأنظمة سواء التشريعات أو التقنية والتشغيلية للسوق المالية للتأكد من مدى استيعاب مثل هذه الطروحات كونها على مستوى عالمي، طبقاً لـ”الاقتصادية”.

وتابع “القويز” قائلاً: “في الحقيقة وجدنا أن هناك استعداداً عالياً من ناحية، ومن جهة أخرى أعطت الهيئة عدداً من الأولويات التي من الممكن العمل عليها استعداداً للطروحات سواء أرامكو أو غيرها، ومن الأمثلة على ذلك تعليمات سجل الأوامر”.

وأضاف “القويز”: إن الهيئة تعكف حالياً على تعديلات لتعليمات سجل الأوامر وإرسالها لمرئيات العموم لإصدارها فيما بعد بصيغتها النهائية، مبيناً أن التوسع في الأنظمة لاستيعاب الطروحات مثل أرامكو.