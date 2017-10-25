«تعليم تبوك» يحدد مواعيد المقابلات الشخصية للإشراف التربوي

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك يومي الأحد والاثنين المقبلين موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الذين تقدموا للعمل في تخصصات ومجالات الإشراف التربوي بتعليم المنطقة.

وأفاد مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم تبوك الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي، أن عدد المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية بلغ 30 معلماً متقدماً في مختلف التخصصات والمجالات الإشرافية.

وأفاد أن المعلمين المرشحين قد طابقت ملفاتهم ضوابط الإشراف التربوي لدخول المقابلات الشخصية بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية التي عقدت لهم في وقت سابق.