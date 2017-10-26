تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال توسعة الطاقة الاستيعابية لمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة بإضافة 45 سريراً لترتفع طاقته لـ 246 سريراً.

وأوضحت “الصحة” أن الزيادة السريرية شملت 20 سريراً لمرحلة سحب السموم و25 سريراً لمراحل التأهيل، فيما تم تخصيص أسرة لخدمات تنويم معالجة الإدمان من خلال طاقم طبي ونفسي واجتماعي وتمريضي ومرشدين متخصصين.

يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة افتتح عام 1434هـ ويحتوي على مبانٍ للطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية والخدمات المساندة من صيدليات وأقسام أشعة ومختبرات إضافة إلى المباني المساعدة للمجمع، كما يضم 8 فلل للتنويم تقدم خدمات الطب النفسي ومعالجة الإدمان ومركزين ترفيهيين ومرافق منوعة ترفيهية وخدمية خاصة بخدمة المرضى.