«البلديات»: إغلاق محطات الطرق السريعة المخالفة الشهر المقبل

تواصل – الرياض:

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات بأهمية تطبيق آلية إغلاق وتقييم مستوى الخدمة المقدمة لمرتادي محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بمختلف المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس إبراهيم الحميدان، ووكلاء الأمانات، ومديري الرخص، وضباط الاتصال، لبحث سير تنفيذ برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق.

وتمت مناقشة الاشتراطات والتعهدات الواجب اتخاذها خلال المهلة الزمنية للتصحيح التي بدأت منذ 19 رمضان الماضي وحتى 19 ربيع الأول المقبل، والمحددة للمحطات التي يملكها أفراد وتقع في نطاق 25 كيلومتراً من محطة مهيأة ومشغلة من قبل شركة مؤهلة من قبل الوزارة؛ تجنباً للإغلاق.

وشملت هذه الاشتراطات جميع مرافق المحطة والخدمات المقدمة بها من مصليات ودورات مياه صالحة للاستعمال والشكل الخارجي لها.