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«أمازون» تُطلق خدمة تسليم الطرود داخل المنزل دون وجود أصحابها

«أمازون» تُطلق خدمة تسليم الطرود داخل المنزل دون وجود أصحابها
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تواصل- وكالات:

أطلقت شركة أمازون، عملاق التسوق عبر الإنترنت، خدمةً جديدةً تتيح لعمال توصيل المنتجات فتح الأبواب الأمامية للمنازل ووضع المنتج بالداخل حتى في عدم وجود صاحب الطرد.

ولتطبيق هذه الخدمة يحتاج المستخدمون لجهاز إغلاق أبواب ذكي وكاميرا كلاود كام، التي تقدمها أمازون لتأمين المنازل.

ويقوم عمال التوصيل بمسح “الباركود” للطرد وبمجرد التحقق من التسليم على الإنترنت، فإن الكاميرا ستبدأ في تسجيل ما يجري وسيكون بإمكان العامل فتح الباب باستخدام التطبيق ووضع الطرد.

ويرى المحلل بين وود في مؤسسة “سي سي إس انسايت”، أن أمازون يبدو أنها تسير في “مهمة لا يمكن إيقافها” للسيطرة على كل جانب في المنزل.

وقال وود إنه يستخدم جرس باب متصل بفيديو وقفل ذكي ليسمح لعمال التوصيل الدخول إلى مرأب السيارات وليس إلى المنزل، ومطالبة العملاء بالسماح للعمال بدخول المنزل “قد يكون صعباً”، مضيفاً:”أفهم أن هناك عملاً هائلاً لجعل الأقفال المتصلة آمنة، لمعالجة المخاوف الأمنية”.

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