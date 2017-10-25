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طبيب وافد يعلن عن وظائف شاغرة بـ«صحة الشمالية»

طبيب وافد يعلن عن وظائف شاغرة بـ«صحة الشمالية»
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تواصل – عرعر:

نفت صحة المنطقة الشمالية ما ورد في إعلان بصفحة أحد الأطباء الوافدين بموقع “فيسبوك”، روّج عبره عن مجموعة من الوظائف الصحية في المنطقة.

وأثار الإعلان الذي تم تداوله على نطاق واسع استياء الكثير من الباحثين عن العمل، متسائلين عن غياب الجهات الرسمية في التعامل مع تلك الوظائف الشاغرة وكيف يتم تكليف الوافدين بالإعلان عن الوظائف، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بطريقة نظامية وعبر القنوات الرسمية.

ووفق مصادر فإن صاحب صفحة «فيسبوك» التي تم بواسطتها نشر إعلان التوظيف هو طبيب مقيم ويعمل في صحة منطقة الحدود الشمالية، ما يؤكد صحة الإعلان وعلاقته المباشرة في لجنة التعاقدات بصحة الشمالية، حسب “عكاظ”.

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