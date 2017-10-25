«التعليم الأهلي» يبحث عن سبب «غياب الخميس»

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تواصل- فريق التحرير:

نظم مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم الرياض لقاء حول معالجة غياب الطلاب أيام الأسبوع الدراسي عامة ويوم الخميس خاصة في المدارس الأهلية والأجنبية.

وكان اللقاء على جلستين استهل الجلسة الأولى، أنس بن صالح الأحيدب، مدير مكتب التعليم الأهلي بالرياض، وخالد بن عبدالله الدوسري، مدير إدارة الإشراف التربوي، وناصر بن سلطان السلطان رئيس قسم القيادة المدرسية.

وتم في اللقاء استعراض الأدوار التحفيزية لقادة المدارس، وأهمية متابعة الأبناء في حضورهم وتحصيلهم العلمي، وعقد لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور تهتم بالانضباط المدرسي في الحضور وعدم الغياب والتأخر الصباحي وحل المشاكل التي يواجهها الطالب في المدرسة وخارجها.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان حلقة نقاشية وفيها تحدث الزهراني والمطيري والعمري من خلالها عن تجاربهم الشخصية في معالجة غياب أيام الخميس والخطط الإجرائية لمعالجة هذه الظاهرة.

حضر اللقاء قرابة 180 من قادة المدارس الأهلية والأجنبية، وفي نهاية الجلسة الأولى تم تكريم قادة المدارس الثلاث الذين تحدثوا عن تجاربهم وجهودهم في الانضباط المدرسي.

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