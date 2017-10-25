مواهب شعرية تتألق بعد اختراق حساب الشريم على تويتر

تواصل – فريق التحرير

فجّر اختراق حساب “إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم” على تويتر، مواهبَ شعرية متعددة، وذلك بعد أن أعلن الشيخ استعادة حسابه الذي اخترقه “هاكرز مجهول” ورد عليه بأبيات شعرية لاقت استحسان متابعيه، واستفزت مواهبهم الشعرية فبادلوه بأبيات شعرية أخرى تضامنية معه وتهاجم “الهاكر”.

وكان إمام الحرم المكي، قد أعلن استعادة حسابه عبر تويتر بعد أن تم اختراقه من قبل مجهول، وهبط فيه عدد متابعيه من 2.6 مليون إلى 16 متابعاً فقط.

وقال الشيخ الشريم: “الحمد لله كثيراً، تم استعادة الحساب وتأمينه مرة أخرى، والشكر موصول لكل من تواصل معنا في استرجاعه بعد ما كدنا نفقد جميع المتابعين في أول يوم من اختراقه”.

ونسج الشريم أبياتاً شعريةً يهجو فيها المخترق قائلاً:

هَكَرٌ تأبَّطَ شَــــــرَّهُ فِــي غِـرَّةٍ

وغَدَا لِيَنفُثَ مَـا يُدَنِّسُ وانبَرَا

فأَفَاضَ ربُّ العــالَمِين بفَضلِهِ

مَـــــنْ رَدَّ كَيدَاً كادَنِيهِ فأَدبَرَا

متابعو الشيخ على تويتر، بادلوه الردودَ بأبيات شعرية تهجو “المهكرين”، وتعلن تضامنها مع الشيخ الشريم، نستعرض بعضها كالآتي:

محمد السهيمي‏، شارك قائلاً:

إن هكَّروا أو فكَّروا أن يمكروا

لن يستطيعوا ذاكَ وعدٌ مفترىٰ

سيظلُ حبُّكَ في القلوبِ مبَجلاً

ونظلُّ في شوقٍ لصوتكَ إن قرا

أما علي خلف الرباح‏، فهاجم الهاكرز بطريقته الخاصة قائلاً:

لابأس فالباغي تنكب سعيه

وازداد من ظُلم العباد تعثّرا

والله أبطل كيده بصنيعه

ومن الأذى لطف الإله وطهرا

الشاعر: أبو محمد الحميد‏ ، كانت له أيضاً مشاركة تضامنية مع الشيخ الشريم قال فيها:

لا تبتئس فلأنت تحمل عزة

تتلوا بها في مسجد أو منبرا

وبإذن رب العالمين وفضله

لا لن يصيبك من ضعيف منكرا

أما المغرد طْلَقٌ آل حمادٍ‏، فقد رد على الهاكرز بأبيات خاصة قال فيها:

وقلوبُنا يا شيْخَنا لنْ تُهْكرا

تبقى بحبِّكِ في الأعالي المِنبرا

أمطرتَها بحروفِ قَلْبِ مُغرِّدٍ

تَغدو على هذي الحياةِ الأَزْهُرا