«شعار» عقبة الموت.. وصرخة الأهالي: فقدنا أعزَّ الرجال (فيديو)

تواصل – الرياض

“عقبة شعار” بمحايل عسير، يطلق عليها “بعض” الأهالي ومن يسلكون طريق العقبة بأنها “عقبة الموت”، بسبب كثرة الحوادث المرورية الدامية على طريق العقبة، ويطالبون وزارة النقل والجهات المختصة بإيجاد الحلول؛ حفاظاً على الأرواح.

وأطلق مغردون وسم بعنوان #عقبه_شعار_تخطف_الأرواح، غردوا فيه بصور ومقاطع فيديو عن الحوادث الصعبة التي شهدتها العقبة، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين والمقيمين.

وقال إدريس الشاعري، “فقدنا أعز الرجال في هذه العقبة، وأقسم بالله في لحظة واحدة دفنَّا ثلاثة أشخاص من خيرة الرجال في قريتي الله يرحمهم”، وغرد “الشاعري” بمقطع فيديو لحادثة بشعة وقال “هذا هوا حالنا مع عقبة شعار وما خفي كان أعظم”.

وقال راشد الأسمري: “نسأل الله تعالى أن يحفظ كل عزيز يسلك طريق عقبة شعار باستمرار”، وقال إبراهيم الخضيري‏: “هي شريان هام لمنطقتي عسير وجازان منذ ٣٠ عاماً لكنها الآن أصبحت تخطف الأرواح، وتهدد حياة عابريها بحوادثها المميتة، وتساءل “الخضيري: هل من حلول؟.

أما الدكتور عبدالرحمن الشرفي الأستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الباحة عميد شؤون المكتبات، فقال: “حينما أنجزت عقبة الهدا، وصارت مسارين وهي أطول وأصعب من عقبة شعار تأكد لدي أن الأمر مسألة إرادة وإدارة”.

واقترح بندر الخالدي أن “يكون للشاحنات يومين في الأسبوع،الجمعة والسبت ، تمر براحتها من العقبة وليس كل يوم”.

وقال مساعد بن عبد الرحمن‏: “تعتبر عقبة شعار من أهم عقبات المنطقة الجنوبية، يجب على جميع المسئولين التحرك في إيجاد حل لها في أسرع وقت”.

وطالب سالكو طريق عقبة شعار فرع وزارة النقل بعسير، بمتابعة صيانة الكباري والجسور بسب اهتزازات بالجسور، وقالوا إنهم يعانون من الازدحام المتواصل في العقبة، خاصة أثناء النزول في ظل تواجد عدد كبير من الشاحنات، وأضافوا: “لا تزال الآمال موجودة في ازدواجية الطريق، والصيانة الدورية للجسور الكباري؛ حفاظاً على سلامة سالكي هذا الطريق الحيوي المهم، والذي يشهد ازدحاماً يومياً متواصلاً في الطلوع والنزول”.