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لحماية العملاء.. «مؤسسة النقد» تدشن مبادرة «ساما تهتم» 

لحماية العملاء.. «مؤسسة النقد» تدشن مبادرة «ساما تهتم» 
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تواصل – واس:

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مساء أمس مبادرة “ساما تهتم”، التي تضم نظام آلي لإدارة علاقات العملاء يحمل نفس اسم المبادرة، حيث يرتبط النظام بخدمة “يقين” للتحقق من هوية العملاء قبل التسجيل في البوابة الإلكترونية للنظام.

وتهدف هذه المبادرة “ساما تهتم” إلى تعزيز حماية عملاء الجهات المالية الخاضعة لإشرافها ورفع كفاءة وفاعلية معالجة الشكاوى لزيادة مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الأفراد، بالإضافة إلى معرفة الحقوق والمسؤوليات عند التعامل مع الجهات المالية.

كما تتضمن تلك المبادرة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحمل نفس اسم المبادرة (@SAMACares) يتم من خلالها التواصل مع عملاء الجهات المالية والإجابة عن استفساراتهم واستقبال شكاواهم، لتعزيز مبدأي الشفافية والنزاهة وتمكين العملاء من المفاضلة والاختيار المبني على قرارات مدروسة وبحث متأنٍ.

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بورصة تواصل

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