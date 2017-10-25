«الشورى» يناقش تحديث المناهج التقنية والتصدي لهيمنة «الوافدين»

تواصل – الرياض:

طالبت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى تحديث مناهج المعاهد التقنية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل لتواكب رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.

ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، خاصة في أوساط الشباب والفتيات وتنسيق الجهود الإعلامية في هذا الشأن وتكثيفها.

وأوصت اللجنة في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة “الشورى” الثلاثاء المقبل، بمراجعة برامج المؤسسة التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تحظى بدعم كبير من الدولة -حفظها الله- والجهود التي تبذلها والعمل الدؤوب الذي تقوم به والتحسن الملحوظ في أدائها، إلا أن الكثير لم يتحقق على أرض الواقع، فالطاقة الاستيعابية لها لازالت محدودة وإقبال الشباب والشابات ما زال ضعيفاً، والعمالة السعودية في القطاع الخاص قليلة بينما الوافدة لا زالت المهيمنة على سوق العمل.

وأشادت تعليمية الشورى، بمبادرة المؤسسة في برنامج التحول الاستراتيجي الذي جاء انطلاقا من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني بهدف تطوير استراتيجياتها وإطلاق المبادرات اللازمة لتحقيقها، إضافة إلى التعريف بها ورفع الوعي وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني في المجتمع المحلي، حسب “الرياض”.