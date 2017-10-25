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تعرف على علامات فقدان العضلات عند التخسيس

تعرف على علامات فقدان العضلات عند التخسيس
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تواصل- وكالات:

يسعى كثيرون إلى التخسيس للوقاية من مشاكل صحية عديدة والحفاظ على حيوية وشباب الجسم، لكن تحقيق هذا الهدف ليس سهلاً، ويتطلب توازناً بين التغذية والنشاط البدني. وفي كثير من محاولات التخسيس يفقد الإنسان العضلات بدلاً من الدهون، ويعني ذلك غياب التوازن. إليك أهم العلامات التي تدلّك على فقدان العضلات وليس الدهون:

الكسل: إذا كنت تخسر من الوزن الزائد وتشعر بالكسل يعني ذلك أنك لا تقوم بما يكفي من التمارين التي تحافظ على العضلات، وأنك ما تفقده ليس من مخزون الدهون في الجسم.

التخسيس السريع: أحد العلامات الواضحة على فقدان العضلات هو أن يفقد الإنسان الوزن بسرعة وبمعدل أكبر من المتوقّع، ويشير ذلك إلى أن الجسم يعوّض نقص الكربوهيدرات والسكريات بأن يقوم بحرق العضلات إلى جانب الدهون أو بدلاً منها.

الضعف: الشعور بالضعف وعدم القدرة على رفع الأحمال المعتادة، أو الإجهاد من بعض الأنشطة العادية إشارة على فقدان العضلات.

التوازن: إذا كنت تجد صعوبة في التوازن عندما تنهض واقفاً، أو تستدير هذه إشارة أخرى إلى ضعف العضلات.

تقلّب المزاج: المقصود هنا ليس تقلّب المزاج العادي، وإنما عدم القدرة على التركيز في العمل، والإحساس بنفاد الطاقة سريعاً، والذي يؤدي إلى تقلب المزاج، وهي إشارة إلى عدم توازن الجسم وتأثير ذلك على الدماغ.

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