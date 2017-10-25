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«الكونجرس» يوافق على أول تحرك ضد إيران استجابة لـ«ترامب»

«الكونجرس» يوافق على أول تحرك ضد إيران استجابة لـ«ترامب»
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تواصل- سامر محمد:

وافق الكونجرس الأمريكي على فرض عقوبات جديدة ردا على دعم إيران لـ”حزب الله” اللبناني، حيث حصل مشروعي قانون على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الأربعاء، وهو ما يمثل أول تحرك من الكونجرس ضد إيران، منذ رفض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الشهر الجاري الموافقة على أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي.

ولفتت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية إلى أن إجراء ثالث من قبل الكونجرس بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية يتجه للتصويت عليه اليوم الخميس.

وتحدثت عن أن “ترامب” طالب بموقف أشد صرامة من قبل الكونجرس، والذي قد يشمل إعادة التفاوض أو الانسحاب من الاتفاق النووي.

ونقلت عن “جون كلاسر” مدير الدراسات السياسية الخارجية بمعهد “جاتو” الأمريكي وهو معهد أبحاث في واشنطن، أن العقوبات ليست هي السبيل الأكثر فعالية لتغيير السلوك الإيراني، لكنها قد تمثل الحل السياسي الأفضل لإحداث توازن بين مطالب “ترامب” والالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

ووفقا لـ”بهنام بن تالبلو” المحلل الكبير في الشأن الإيراني بمعهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أنه حتى مع فرض مزيد من العقوبات غير النووية التي تقضي على بعض الفوائد الاقتصادية بالنسبة لإيران، فإن طهران من المرجح أن تتمسك بالاتفاق النووي، إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة تحركات أكثر وضوحا بشأن العقوبات النووية.

وأضاف، أن إيران لديها استعداد لتحمل الألم لأنها تريد أن تحافظ على الشرعية الدولية التي منحها الاتفاق النووي.

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