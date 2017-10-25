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رويترز: سفارة سويسرا بطهران تمثِّل مصالح السعودية في إيران

رويترز: سفارة سويسرا بطهران تمثِّل مصالح السعودية في إيران
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تواصل – وكالات:

قالت الحكومة السويسرية، إن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران والمصالح الإيرانية في المملكة، وفقا لـ”رويترز”.

وكانت المملكة قطعت علاقتها مع إيران في مطلع يناير 2016، بعد الهجومين على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران والقنصلية في مشهد.

ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات، خلال اجتماع، على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.

وقالت إن “لسويسرا تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية بما يشمل الخدمات القنصلية الجزئية وفي بعض الأحيان المهام الدبلوماسية في الدول التي قطعت العلاقات فيما بينهما إذا طلبت الدول المعنية ذلك”.

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