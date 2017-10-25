أصغر حافظين للقرآن بجدة لا يتحدثان العربية.. تعرف على أمانيهما

تواصل – جدة:

لم يمنعمها صغر السن ولا اختلاف اللسان عن لغة القرآن في أن يعكفا على حفظ القرآن الكريم، ليتما حفظه في عام واحد، ويلقبان بأصغر حافظي للقرآن الكريم في جدة.

الطفلان حامد نديم رضا 8 سنوات، وعبدالرحمن عمير رفيق 9 سنوات، نجحا في التتويج بلقب أصغر حافظين للقرآن بحلقات القرآن الكريم بمجمع معاذ بن جبل الصباحي لغير الناطقين بالعربية في جدة، بعد أن أتما حفظا القرآن في عام واحد.

ووفقا لـ”اليوم” فقد روي المشرف على حلقات المجمع ظل شمس الرحمن صديقي قصتهما، وقال: انضم حامد وعبدالرحمن في وقت متقارب لإحدى الحلقات، وخلال فترة وجيزة تقارب العام أتما الحفظ بل ونجحا في اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وحصلا على تقدير ممتاز وبنسبة 98%، وذلك نظير اجتهادهما في الحفظ حيث كانا يحفظان من 3 الى 7 صفحات يومياً وانتظما في أوقات الحضور للحلقة.

وعن سؤالهما عن خطواتهما القادمة بعد حفظ القرآن وحلمهما المستقبلي بين حامد أنه الآن يسعى لدراسة علم التجويد، ويحلم أن يصبح إماما لأكبر المساجد في العالم، فيما ذكر عبدالرحمن أنه يسعى لإكمال مسيرة القرآن بتعلم علومه وأن يغدو عالماً في بلاده.