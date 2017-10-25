أصغر حافظين للقرآن بجدة لا يتحدثان العربية.. تعرف على أمانيهما

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج «فطن» وحل الهيكل التنظيمي

وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج «فطن» وحل الهيكل التنظيمي

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

أصغر حافظين للقرآن بجدة لا يتحدثان العربية.. تعرف على أمانيهما

أصغر حافظين للقرآن بجدة لا يتحدثان العربية.. تعرف على أمانيهما
0

تواصل – جدة:

لم يمنعمها صغر السن ولا اختلاف اللسان عن لغة القرآن في أن يعكفا على حفظ القرآن الكريم، ليتما حفظه في عام واحد، ويلقبان بأصغر حافظي للقرآن الكريم في جدة.

الطفلان حامد نديم رضا 8 سنوات، وعبدالرحمن عمير رفيق 9 سنوات، نجحا في التتويج بلقب أصغر حافظين للقرآن بحلقات القرآن الكريم بمجمع معاذ بن جبل الصباحي لغير الناطقين بالعربية في جدة،  بعد أن أتما حفظا القرآن في عام واحد.

ووفقا لـ”اليوم” فقد روي المشرف على حلقات المجمع ظل شمس الرحمن صديقي قصتهما، وقال: انضم حامد وعبدالرحمن في وقت متقارب لإحدى الحلقات، وخلال فترة وجيزة تقارب العام أتما الحفظ بل ونجحا في اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وحصلا على تقدير ممتاز وبنسبة 98%، وذلك نظير اجتهادهما في الحفظ حيث كانا يحفظان من 3 الى 7 صفحات يومياً وانتظما في أوقات الحضور للحلقة.

وعن سؤالهما عن خطواتهما القادمة بعد حفظ القرآن وحلمهما المستقبلي بين حامد أنه الآن يسعى لدراسة علم التجويد، ويحلم أن يصبح إماما لأكبر المساجد في العالم، فيما ذكر عبدالرحمن أنه يسعى لإكمال مسيرة القرآن بتعلم علومه وأن يغدو عالماً في بلاده.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

55 ترجمة للقرآن في متناول زوار المسجد النبوي

55 ترجمة للقرآن في متناول زوار المسجد النبوي

تكريم حافظات القرآن المتفوقات بالمتوسطة والثانوية الأولى بحوطة بني تميم (صور)

تكريم حافظات القرآن المتفوقات بالمتوسطة والثانوية الأولى بحوطة بني تميم (صور)

«ستيني» يحفظ القرآن في أقل من عام ويُلقب بـ«أكبر حفاظ جدة» (صور)

«ستيني» يحفظ القرآن في أقل من عام ويُلقب بـ«أكبر حفاظ جدة» (صور)

مقرأة الحرمين تبدأ دورتها الخامسة لتعليم القرآن عن بُعد (صور)

مقرأة الحرمين تبدأ دورتها الخامسة لتعليم القرآن عن بُعد (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>