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طالبة تنقذ زميلتها بعد تعرضها للإغماء داخل مدرسة بالجوف

طالبة تنقذ زميلتها بعد تعرضها للإغماء داخل مدرسة بالجوف
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت ردة الفعل السريعة من إحدى طالبات مدرسة العاشرة المتوسطة والتاسعة الثانوية بمدينة سكاكا تدعى ترف بنت فهد البراك زميلة لها بعد أن تعرضت للإغماء داخل دورة المياه، حيث صعدت أعلى الباب وفتحته، بالتعاون مع المعلمات اللواتي قدمن الإسعافات الأولية للطالبة المصابة.

وأكدت إدارة تعليم الجوف عبر موقعها الرسمي، أن مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، هنأت في اتصال هاتفي اليوم قائدة المدرسة الأستاذة عبير بنت جمعه العلي، على سلامة الطالبة، وأشادت بشجاعة الطالبة ترف، وإيثارها وتعاونها مع القائدة والمعلمات حتى تم إنقاذ الطالبة.

كما كرمت اليوم قائدة المدرسة الطالبة، وبحضور والدة الطالبة المصابة، والتي قدمت جزيل الشكر لما قدمته الطالبة ترف حتى تم انقاذ ابنتها.

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