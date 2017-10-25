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مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط وأفراد الأمن العام

مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط وأفراد الأمن العام
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تواصل – أحمد الرمال:

كرم مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط صباح أمس الأربعاء الموافق 5/2/1439هـ  عدداً من ضباط أفرع الأمن العام وشرطة المنطقة وهم كل من:

العميد محمد بن نايف العتيبي .. مدير إدارة مرور منطقة الجوف
العقيد سعود بن بندر الدويش .. مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف
العقيد مساعد بن صقر الدغمي .. مدير مركز شرطة قارا
العقيدعويد بن سالم الرويلي .. مدير مرور محافظة دومة الجندل
النقيب سعيد بن ثابت القحطاني .. إدارة مرور منطقة الجوف
وجاء هذا التكريم نظير جهودهم المتميزة في مجال عملهم وقد شكرهم اللواء قحاط وقدم لهم شهادات شكر وتقدير.

وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة المنطقة لاستقباله لهم وتكريمهم، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

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