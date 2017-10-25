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جمعية «قارئ» بالخفجي تعقد اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري

جمعية «قارئ» بالخفجي تعقد اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري
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تواصل – إبراهيم المتعب:

عقدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي “قارئ” أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري لرؤساء الأقسام ومديرات الدور النسائية بمقر الجمعية بالخفجي، وذلك برئاسة فضيلة رئيس الجمعية الشيخ نواف بن وادي الدوامي، وبحضور المهندس ناصر بن عبدالله الهاجري عضو مجلس الإدارة والمسؤول المالي بالجمعية، والأستاذ حافظ العنزي مدير تعليم الصغار والموارد المالية، والشيخ عبدالله بن مهدي مدير  الشؤون التعليمية والشيخ عبدالعزيز المطيري مدير العلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة:

• عرض أهداف الجمعية العامة.
• عرض الخطة السنوية وتوزيع مهام تنمية الموارد المالية.
• مناقشة الأمور المالية.
• مناقشة توزيع مهام الدور النسائية الإدارة بجمعية تحفيظ القرآن.

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