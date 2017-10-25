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«العدل»: إسناد الإشراف على مراكز الحضانة والرؤية والزيارة للجهات الخيرية

«العدل»: إسناد الإشراف على مراكز الحضانة والرؤية والزيارة للجهات الخيرية
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة من شأنها تحسين نفسية الأطفال المحضونين، شرعت وزارة العدل في إسناد مسؤولية الإشراف على مراكز الرؤية والحضانة والزيارة إلى الجهات الخيرية بدلا من مراكز الشرط.

وقال مدير محفظة التنفيذ في وزارة العدل علي الرشود: “بالنسبة إلينا في محفظة التنفيذ تعد مبادرة إسناد مراكز الرؤية والحضانة والزيارة إلى القطاع الثالث واحدة من أهم المشاريع الموجودة في المحفظة، وكثيرون يعرفون أن الزيارة تتم عن طريق مراكز الشُّرط، وهذا غير مناسب لطبيعة الطفل وغير مناسب لطبيعة القضية، إذ يجب توفير بيئة مناسبة للوالدين لرؤية الطفل في هذا المكان، والابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر بشكل كبير في نفسية الطفل”.

ورأى أن البديل الأنسب الذي تم إيجاده وتجريبه خلال الفترة الماضية بالشراكة مع مؤسسة بيت مودة للزيارات الأسرية، يتمثل في المركز النموذجي المقام حالياً في الرياض، فيما تمت أيضاً التجربة في جدة وفي أماكن أخرى مختلفة.

واعتبر أن وجود المشرفات الاجتماعيات المؤهلات في مراكز الرؤية والحضانة أمر مهم، حيث تقمن بالتحكم في مسألة الزيارة والنماذج التي تكتب أثناء الزيارة والحقوق القانونية للطرفين، بالإضافة إلى وجود البيئة المهيأة، مثل الألعاب الجماعية التي تسمح للطفل بأن يلعب مع أبيه أو أمه في المكان تحت إشراف المشرفة الاجتماعية والنفسية حتى يكون هنالك كسر للرهبة، وقد يكون هنالك ثلاث أو أربع سنوات لم يتواجه فيها الطرفان، ما يستوجب أن يكون هنالك تهيئة من خلال إيجاد ألعاب وأشياء مشتركة يمارسونها في هذا المكان.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إلغاء المقابلات والرؤية في مراكز الشُرط، قائلا “إن المستهدف بالنسبة إليهم أن تتم الاستعانة بنسبة صفر في المئة بالشُرط، وفي بعض الأحيان يكون الطرفان لديهما القابلية للتنفيذ في بيوتهم ولا يحتاجون إلى الشرط، فقط يحتاجون إلى التأهيل من بعيد، بشرط أن يأتي للتنفيذ في هذا المركز، إذ إنه يقبل بالتأهيل الذي قدمناه بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون التأهيل في بيت الوالدين، فيكون هذا التأهيل الذي يتم تنفيذه بشكل لا يؤثر في نفسية الطفل، ولا يحتاج أحد الوالدين إلى الرجوع إلى محكمة التنفيذ”، بحسب “الحياة”.

 

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