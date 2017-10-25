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سياج حديدي اخترق مركبتهم.. وفاة أم وابنتها في حادث مروع بجازان

سياج حديدي اخترق مركبتهم.. وفاة أم وابنتها في حادث مروع بجازان
أرشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت مساء أمس الأربعاء أم وابنتها من الجنسية الباكستانية في حادث مروري مروع على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بيش وصبيا بمنطقة جازان.

ونجا الأب من الحادث بينما أصيبت ابنتهما الأخرى بحروق مما استدعى تدخل الفرق المختصة ومنها سيارات الهلال الأحمر على الفور، التي تولت نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، أنّ غرفة العمليات تلقت عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء 25 / 10 / 2017 بلاغًا عن حادث على الطريق الدولي بيش – صبيا بالقرب من تقاطع الحقو بيش لعائله مكونه من 4 أشخاص وهم (الأب والأم – وابنتين) من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصولهما وجد أن الأم في حالة حرجة وإحدى بناتها قد فارقت الحياة بسبب اختراق السياج الحديدي الذي بجانب الطريق مقدمة السيارة ودخوله على الأم وابنتها أدّى إلى وفاة طفلة في الثانية عشر تقريبًا في الحال بينما فارقت الأم الحياه أثناء انتقالها إلى المستشفى نتيجة نزيف غزير من القدم بسب السياج رغم محاولة المسعفين إيقافه وإيصالها إلى المستشفى في أسرع وقت.

وتابع الصرخي أن البنت الأخرى أصيبت بحروق من الدرجة الثانية نتيجة انفجار شاحن متنقل كان قريب منها ونجا الأب من السياج وأصيب بإصابات بسيطة وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

 

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