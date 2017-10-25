«المنيف» يوضح السبب وراء اختفاء 30 اسماً في نتيجة الوظائف الإدارية للنساء

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، إن السبب وراء اختفاء 30 اسما من المقبولات في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية للنساء يرجع إلى أن تلك الوظائف الثلاثين هي وظائف إدارية، إما لم يتقدم إليها أحد، أو أنّ من تقدمت عليها رُشحت على وظيفة أفضل.​

وكانت تساؤلات قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان وزارة الخدمة المدنية، 270 اسمًا فقط من المتقدمات على الوظائف الإدارية للمطابقة، في الوقت الذي كان من المفترض إعلان 300 اسم وفقًا للعدد الذي أعلنته الوزارة سابقًا.

وقال المنيف إن الوزارة ستنشر تفاصيل تلك الوظائف الثلاثين المتبقية (نوعية الوظائف، ومراتبها، ومقراتها) في إعلان أسماء المرشحات النهائية بعد عملية مطابقة بياناتهن.

وكانت الخدمة المدنية قد دعت 270 من المُتقدِّمات على الوظائف الإدارية (نساء) المعلنة في 19-1-1439هـ، إلى مراجعة أي من فروعها أو مكاتبها بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الأحد 9-2-1439هـ حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 10-2-1439هـ؛ وذلك لمطابقة ما سُجِّل على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.