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وزير الخارجية اليمني: نريد السلام وفقا للمرجعيات الثلاث

وزير الخارجية اليمني: نريد السلام وفقا للمرجعيات الثلاث
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تواصل – واس:

بحث وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس الأربعاء، مع المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مارتن جريفتس ونائبه السفير مارك اوتي، إمكانيات إعادة إحياء مشاورات السلام في البلاد.

وجدد المخلافي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، موقف حكومته الداعم للحلول السلمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

من جهته، قال المسؤول الأوروبي ‘‘إن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، لافتاً أنه سيقوم بجولة في عدة عواصم غربية وعربية ثم يعود مجدداً للتشاور مع الحكومة اليمنية بخصوص الرؤية والاحتمالات التي ستتبلور بعد الجولة‘‘.

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