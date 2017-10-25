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الجوف.. إزالة 56 حالة تعدي على أراضٍ حكومية وبيضاء

الجوف.. إزالة 56 حالة تعدي على أراضٍ حكومية وبيضاء
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تواصل – أحمد الرمال:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أزالت لجنة التعديات بمركز ميقوع عدداً من التعديات على أراضي حكومية وبيضاء في 56 موقعاً منذ تاريخ 18-12-1438، وحتى اليوم الموافق 5-2-1439 هـ.

وأوضح المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان، أن توجيهات سمو أمير منطقة الجوف تؤكد بشكل مستمر بعدم التهاون في التعدي على الأراضي الحكومية والبيضاء، وتطبيق القوانين الحقوقية بحق كل من أقدم على ذلك.

وبين الحموان أن اللجنة قامت بمخالفة المتعدين وإزالة عدد من أجهزة ووسائل الري والأشجار والحواجز الترابية “العقوم” وخزانات مياه بالإضافة إلى طمر الآبار فيها، حيث كان المتعدين يقيمون مشروعات زراعية.

وأكد الحموان أن اللجنة تواصل متابعة واتخاذ اللازم حيال كل من تسول له نفس التعدي على الأراضي الحكومية أو البيضاء دون مستند أو صك يحميه، مهيباً بالجميع بضرورة التعاون مع اللجان المختصة.

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