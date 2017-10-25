حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 300 كجم حشيش و39 ألف قرص مخدر

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود، من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، بتوفيق الله تعالى، يوم الثلاثاء الموافق ٤ /٢ / ١٤٣٩هـ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرة، بعد أن تم رصد شخص أثناء محاولته التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم؛ مما حتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك القبض عليه.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، أنّ المقبوض عليه يمني الجنسية، ومجموع ما قبض بحوزته ثلاثمائة وستة عشر كيلوجراما وسبعة جرامات من مادة الحشيش المخدر، وتسعة وثلاثين ألفاً وعشرة أقراص من الإمفيتامين المخدرة، وتم إحالة المضبوطات والشخص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد، أن رجال حرس الحدود مؤهلون بكفاءة عالية، بعون الله وتوفيقه، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود بكل أساليبها ووسائلها، وأنهم يعملون بعزيمة لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وحماية المواطن من هذه الآفة الضارة.