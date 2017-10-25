حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 300 كجم حشيش و39 ألف قرص مخدر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 300 كجم حشيش و39 ألف قرص مخدر

حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 300 كجم حشيش و39 ألف قرص مخدر
0
تواصل – فريق التحرير:
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود، من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، بتوفيق الله تعالى، يوم الثلاثاء الموافق ٤  /٢ / ١٤٣٩هـ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرة، بعد أن تم رصد شخص أثناء محاولته التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم؛ مما حتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك القبض عليه.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، أنّ المقبوض عليه يمني الجنسية، ومجموع ما قبض بحوزته ثلاثمائة وستة عشر كيلوجراما وسبعة جرامات من مادة الحشيش المخدر، وتسعة وثلاثين ألفاً وعشرة أقراص من الإمفيتامين المخدرة، وتم إحالة المضبوطات والشخص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد، أن رجال حرس الحدود مؤهلون بكفاءة عالية، بعون الله وتوفيقه، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود بكل أساليبها ووسائلها، وأنهم يعملون بعزيمة لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وحماية المواطن من هذه الآفة الضارة.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الفريق «البلوي» يوجه بالتحقيق في شكوى مواطن ضد رجال حرس الحدود بجازان

الفريق «البلوي» يوجه بالتحقيق في شكوى مواطن ضد رجال حرس الحدود بجازان

«حرس الحدود» ينقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة عسير

«حرس الحدود» ينقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة عسير

في 12 يوما.. حرس حدود المنطقة الجنوبية يحبط تهريب 686 كجم مخدرات

في 12 يوما.. حرس حدود المنطقة الجنوبية يحبط تهريب 686 كجم مخدرات

«الأباتشي والمدفعية» تصطادان مجموعات حوثية على الحدود

«الأباتشي والمدفعية» تصطادان مجموعات حوثية على الحدود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>