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إزالة تعديات بمساحة 772 ألف متر على الطريق الإقليمي في القريات

إزالة تعديات بمساحة 772 ألف متر على الطريق الإقليمي في القريات
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تواصل – عبدالله النعيم:

استعادت لجنة التعديات بمحافظة القريات سبعمائة واثنين وسبعون ألف متر مربع 772000 وبطول 4 كيلو متر من أراضي حكومية متعدى عليها.

وقالت المحافظة في بيان لها “إنه وفق توجيهات أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وبناء على الأوامر السامية الكريمة بالتصدي لظاهرة التعدي على اراضي الدولة والقضاء عليها وعدم السماح لكائن من كان بالاستيلاء على هذه الاراضي بالطرق غير النظامية، وجه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بإزالة تعديات على اراضي حكومية واقعة على الطريق الإقليمي جنوب محافظة القريات.

وأضاف البيان أن بعض المواطنين شيدوا أسواراً ومباني وسواتر ترابية (عقوم) وشبوك وزراعة اشجار دون وجود مستندات نظامية تخولهم حق العمل بتلك الاراضي وقد بلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تمت استعادتها سبعمائة واثنين وسبعون الف متر مربع 772000 وبطول اربعة كيلو متر.

وأكدت محافظة القريات أنه تم تنفيذ الإزالات من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة بإشراف رئيس اللجنة خالد بن هذلول المرشد وبدعم ومساندة قوة المهام والواجبات الخاصة بمحافظة القريات تساندها دوريات المحافظة، مشيرة في بيانها أن بعض هذه التعديات واقعة على مخططات معتمدة.

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