«تطوير»: فصل سائق الحافلة صاحب مقطع «عكس السير» بحوطة بني تميم

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قالت شركة ‘‘تطوير‘‘ لخدمات النقل التعليمي: ‘‘إنها أصدرت قرارا بفصل سائق حافلة مدرسية في محافظة حوطة بني تميم قاد الحافلة بعكس اتجاه السير‘‘.

وذكرت الشركة في ‘‘بيان‘‘ لها اليوم الأربعاء: أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 4 صفر 1439هـ، حول «سائق حافلة مدرسية في محافظة حوطة بني تميم يقود متهورا بعكس السير، ويخالف الأنظمة المرورية»، تؤكد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أنها وبعد التثبت من المخالفات وملابساتها، ووفقا للسياسات الداخلية المتبعة لديها في مثل هذه الحالة، صدر القرار بفصل السائق عن عمله نظرا لعدم التزامه بإجراءات الأمن والسلامة التي تم تدريبه عليها قبل استلامه للعمل، ليتولى سائق آخر مكانه في قيادة الحافلة وإيصال الطلبة بأمان إلى مدارسهم.

وأشارت الشركة إلى حزمها في إيقاع أقصى العقوبات على السائقين المخالفين لإجراءات الأمن والسلامة المحددة، باعتبارها أولوية قصوى وهدف رئيس لديها لضمان سلامة الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

وأكدت الشركة، حرصها على إلتزام سائقي الحافلات بالأنظمة المرورية من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لهم دوريا، كما ثمنت التعاون الوثيق مع إدارات المرور بالمملكة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها المحافظة على أمن وسلامة الطلبة في جميع المناطق والمحافظات والقرى والهجر طوال العام الدراسي.