الإطاحة بمواطن أثناء شروعه في سرقة منزل بالقنفذة

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في شهر محرم لعام ١٤٣٩ تلقت شرطة محافظة القنفذة، عددا من البلاغات تضمنت تعرض محال تجارية للسرقة شملت (مبالغ مالية وبطاقات إعادة الشحن).

وأوضح الناطق الإعلامي، أنه تم تشٌكيل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي، وتم مباشرة تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثية، أسفرت نتائجها -ولله الحمد- عن تحديد هوية المتهم وضبطه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤هـ، أثناء شروعه في عملية السرقة من داخل أحد المنازل.

وأشار إلى أن المتهم مواطن في العقد الثاني من العمر، وبسماع أقواله ومواجهته بما توفر ضده من أدلة أفاد بقيامة بتلك السرقات، تم إيقافه على ذمة القضية تمهيداً لإحالته للنيابة بحكم الاختصاص.

وأوضحت شرطه منطقة مكة المكرمة، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.