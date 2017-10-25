«صحة الرياض» توجه المستشفيات باستقبال طلبات المرضى في الإعفاء من القروض

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طالب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية في المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة، عدد من المستشفيات الكبرى داخل وخارج مدينة الرياض بضرورة تفعيل خدمة إفادة واستقبال المواطنين طالبي المساعدة للإعفاء من قروض صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار.

ووجه الشيحة تعميماً إلى مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومجمع الأمل للصحة النفسية وجميع المستشفيات داخل وخارج مدينة الرياض بخصوص هذا الأمر.

وأكد أنه يجب بحث الأوضاع والحالات الاجتماعية والمالية والصحية لجميع أصحاب القروض من اللجنة المختصة، وذلك بناء على البريد الإلكتروني الوارد إلينا من قبل وكيل الوزارة المساعد لخدمات المستشفيات بتاريخ 1439/1/20 المبني على خطاب وزارة المالية بتاريخ 1436/11/18 المبني على توجيه المقام السامي.

وأوضح الشيحة أن وزارة المالية قامت بتوقيع عقد مشروع الاستعلام الإلكتروني عن المقترضين والتابعين لهم مع شركة علم لأمن المعلومات مما يتطلب من وزارة الصحة تقديم بعض المعلومات الصحية لهم من خلال نظام افادة، لافتاً إلى أنه تم تطوير وتهيئة الخدمة من خلال منصة التقارير الطبية “إفادة”.