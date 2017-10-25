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الباحة.. إنقاذ شخصين علقا داخل مركبتهما إثر حادث تصادم (صور)

الباحة.. إنقاذ شخصين علقا داخل مركبتهما إثر حادث تصادم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني في الباحة، اليوم الأربعاء، شخصين علقا داخل مركبتهما إثر تعرضها لحادث تصادم على طريق قلوة-الحجرة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين من نوع “هايلكس غمارتين” و”دينا”.

وأضاف الغامدي أن الفرق تمكنت من إخراج حالتين محتجزتين، حيث أظهرت الصور إصابتهما والدماء على ملابسهما، وتم نقل جميع الحالات للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الحجرة العام، فيما تم فصل البطاريات وتأمين الموقع وتسليمه لجهة الاختصاص.

 

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