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الرياض.. ضبط عمالة تسرق السكر والدقيق المدعوم لإعادة تعبئته بأسماء وهمية (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير:

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار، مستودعا بالرياض تستغله عمالة بتخزين السكر والدقيق المدعوم حكوميا، والمخصص للمخابز، حيث تقوم العمالة بإعادة تعبئة السكر والدقيق المسروق في أكياس صغيرة بأسماء وهمية تحت مسمى “دقيق فاخر” وبطرق بدائية غير صحية.

البداية كانت باشتباه مواطن في مستودع يقع بالقرب من مقر سكنه بالعاصمة، فأبلغ الوزارة والتي حضرت بصحبة فرق الضبط النظامي بشرطة الرياض، وداهمت المستودع لتعثر على المضبوطات سالفة الذكر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، أنها ضبطت ما يزيد عن 200 ألف كيس دقيق وسكر قبل بيعها، وقامت بتسليم 11 عاملا مخالفًا للجهات الأمنية، أحدهم هارب من قضية جنائية، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد.

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