«العاتي»: المملكة تعمل على تحويل العراق إلى ولي حميم (فيديو)

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أكد مبارك آل عاتي، رئيس تحرير الأخبار بالتلفزيون السعودي، أن المملكة تريد أن “تحول العراق من عدوٍ لدود إلى ولي حميم”.

وقال “العاتي” في حديثٍ على قناة “السعودية 24”: إن “المملكة العربية السعودية تعمل بنجاح في تحويل العراق من عدوٍ لدود إلى ولي حميم، وبدأت ملامح النجاح تتضح بعد توقيع مجلس “التنسيق السعودي – العراق”.

واستهشد “العاتي” بحدث خادم الحرمين الشريفين حول العراق، بأن ما يجمعه مع المملكة ليس الاقتصاد والسياسة، وإنما أواصر من الدين والدم والقربى والتاريخ والجوار، معتبراً أن هذه سياسة المملكة مع الأشقاء.