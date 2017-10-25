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ميليشيا الحوثي تُقيل 600 معلماً يمنياً وتنهب رواتبهم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تواصل ميليشيا “الحوثي” سياساتها المدمرة للتعليم اليمني، فلم تكتفي بتدمير البنية التحتية للمدارس وإلحاق الطلاب بجبهات القتال وتشويه المناهج، بل نهبت رواتب المعلمين وأقالت أكثر من 600 منهم.

وقال الدكتور عبد الله الأملس، وزير التربية والتعليم اليمني، في حديث مع “الإخبارية”: إن “العام الدراسي في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي لم يبدأ بعد، وأبناء اليمن متشوقون للتعلم والذهاب للمدرسة، ولكن ميليشيا الحوثي تمنعهم”.

وأضاف “الأملس”: “عرفنا مبكراً بأن سياسية ميليشيا الحوثي هي تدمير التعليم من خلال تغيير المناهج إلى ما يتناسب مع أفكارهم المتطرفة، لذلك أرسلنا تعميم بأن يتم الاعتماد على مناهج عام 2014”.

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