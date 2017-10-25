سائقو النقل العام في كندا يرفضون قانون «حظر النقاب»

تواصل- سامر محمد:

أكد “جيم واتسون” حاكم “أوتاوا” على أن سائقي النقل العام في العاصمة الذين يمرون على “كيبيك” سيرفضون تنفيذ القانون المثير للجدل بشأن الحريات الدينية في الإقليم.

وأشارت شبكة “سي بي سي” الكندية إلى أن “واتسون” أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الإقليم “فيليب كويلارد” انتقد فيها بشدة قانون “حظر النقاب”، معتبرا أن القانون يشكل تمييزا ضد المرأة.

وذكرت الشبكة أن منتقدي القانون الذي جرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي ويحظر ارتداء أي شيء يغطي الوجه لأولئك الذين يحصلون على الخدمات العامة بما في ذلك المواصلات العامة، ينتهك حقوق المسلمات اللائي اخترن ارتداء النقاب أو البرقع.

ولفت “واتسون” في رسالته إلى أن العاملين في المواصلات العامة في أوتاوا لن يفرضوا القانون وستصدر إليهم التوجيهات بذلك.