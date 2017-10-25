أمريكا تفرض إجراءات أمنية جديدة على الرحلات الجوية المتجهة إليها

تواصل – وكالات:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بعضا من الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات الجوية المتجهة إليها، شملت تعزيز فحص الركاب والأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وزيادة النظم الأمنية، وتعزيز الفحص الأمني حول الطائرة نفسها.

وتشمل الإجراءات الأمريكية، جميع المطارات التي تشكل آخر نقطة انطلاق نحو الولايات المتحدة، حيث ستشمل نحو 2100 رحلة جوية يوميا.

ورفضت متحدثة باسم إدارة أمن النقل بحث التغييرات المحددة لكنها قالت ‘‘إن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع شركائنا لرفع الحد الأدنى لأمن الطيران العالمي والحفاظ على سلامة المسافرين» بحسب ‘‘رويترز‘‘.

وكانت بعض شركات طيران قد ذكرت أن قواعد أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من غد (الخميس) على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة، وذلك امتثالا لمتطلبات حكومية الغرض منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات.